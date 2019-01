La presidenta del Parlament andalús convoca el ple d'investidura per a dimarts vinent

La presidenta del Parlament d'Andalusia, Marta Bosquet, ha convocat per a dimarts de la setmana vinent el ple d'investidura per formar govern a la Junta. El Partit Popular té la presidència assegurada en la figura de Juan Manuel Moreno després del pacte dels populars amb Ciudadanos, d'una banda –que ocuparà la vicepresidència del nou govern-, i de l'acord amb els ultradretans Vox de l'altra, que votarà a favor del candidat popular.

PP i Cs, doncs, amb la connivència de Vox, acabaran amb l'hegemonia política que el PSOE ha tingut a Andalusia des del 1979. En les darreres eleccions, de fet, els socialistes han tornat a ser la força més votada de l'última presidenta de la Junta, Susana Díez, que tot i això no ha tret prou escons com per poder formar govern i ha hagut de cedir un dels feus més fidels del PSOE fins ara.