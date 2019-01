Villarejo amenaça per carta Sánchez de revelar «la veritat» sobre el CNI

El comissari jubilat i a la presó provisional José Manuel Villarejo ha fet difondre una carta oberta dirigida al president del Govern, Pedro Sánchez, en la qual li adverteix que en la seva defensa no tindrà «més remei de manera imminent» que revelar «la veritat» sobre el CNI i la seva relació tant amb la Fiscalia Anticorrupció que l'investiga en el marc de l'operació Tàndem com amb «amenaces» a jutges de l'Audiència Nacional perquè «deixin d'investigar» temes que afecten la institució.

El document consta de tres pàgines escrites en primera persona en què el policia investigat per organització criminal, extorsió, blanqueig i suborn afirma en concret que per defensar-se haurà d'«explicar per què s'ha permès que s'amenaci determinats jutges de l'Audiència Nacional amb dades de la seva intimitat perquè deixin d'investigar temes que afecten el CNI» o «per què s'ha permès» al director de la institució, Félix Sanz Roldán, «treballar en contra dels interessos nacionals i a favor de potències estrangeres com Veneçuela».

«O per quina raó i qui ha permès que es filtrin dades contra els nostres monarques. O fins on arriba la mateixa connexió i tutela del director del CNI respecte de la Fiscalia Anticorrupció. O per què s'ha protegit magnats mediàtics independentistes. O per què s'ha permès que a Catalunya el CNI deixés d'informar sobre qüestions transcendents com els moviments bancaris a l'estranger de determinats polítics separatistes», diu Villarejo a Pedro Sánchez.

En aquest sentit, incideix que caminarà «amb pas ferm fins destapar la veritat». «Per acreditar la meva innocència, desvelaré el que fins i tot els actors amb intencions perverses i plans irresponsables que van propiciar en origen aquesta temerària causa saben en el fons que hauria de romandre sempre a la penombra», adverteix.

José Manuel Villarejo sosté que fa tres anys es va iniciar una «campanya de premsa» contra ell, en una «persecució radical», segons el seu parer, «instigada pel general Sanz Roldán» perquè es «devia sentir traït» quan no va complir la missió que li havia encomanat: «Recuperar tots els documents en poder de la princesa Corinna».

Per part seva, la ministra de Defensa, Margarita Robles, va advertir a Villarejo que «ningú de l'estat de dret acceptarà amenaces de ningú». «Si té alguna cosa a dir, que ho digui davant els tribunals, i demano al poder judicial que arribi fins al final a l'hora d'investigar les actuacions en què pogués estar implicat», va assegurar la ministra.