Acusen de «manca de transparència» l'Ajuntament de Barcelona en el cas de la gossa morta a trets per un urbà

Els lletrats que formen part de la Comissió Protectora dels Drets dels Animals de l'Il·lustre Col·legi d'Advocats de Barcelona han acusat de "manca de transparència" l'Ajuntament en el cas de la gossa morta a trets per un agent de la Guàrdia Urbana. En concret, la comissió afirma que el consistori encapçalat per Ada Colau es "nega" a incoar un expedient administratiu sancionador per practicar "de forma objectiva i sense manipulació" les proves del cas, "obstruint d'aquesta manera les garanties d'un procés legal". També consideren que la mort de l'animal és el resultat d'una gestió municipal "nefasta" que "s'ha negat reiteradament" a escoltar les denúncies d'actuacions "arbitràries" d'alguns policies locals en casos com aquest.

L'entitat lamenta que el consistori no hagi sabut tractar casos com el que es qüestiona, amb persones vulnerables que viuen al carrer i que troben "suport emocional" en l'animal que els acompanya. I subratllen que, "lluny d'ajudar" aquestes persones, l'Ajuntament "va prohibir" que els gossos anessin sense lligar i "va donar instruccions" a la Guàrdia Urbana de perseguir els propietaris, "sense cap consideració per les situacions de les persones sense sostre".

A més, la Comissió apunta que l'Ajuntament ha estat requerit "en diverses ocasions" per perseguir les baralles de gossos organitzades i la venda il·legal i el maltractament de cadells, fets que "es produeixen a la ciutat amb total impunitat".