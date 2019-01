El CatSalut indemnitzarà el pare d'un jove que es va suïcidar

El jutjat contenciós administratiu 2 de Girona ha condemnat el Servei Català de la Salut (CatSalut) a indemnitzar amb 135.214 euros el pare d'un jove de 19 anys amb un llarg historial psiquiàtric i quatre intents d'autolesió en menys d'un any, que es va suïcidar 24 dies després de rebre l'alta després d'anar a urgències a l'Hospital de Santa Caterina de Salt el 2010. En la sentència, que admet un recurs d'apel·lació a resoldre pel TSJC, el jutge entén que l'administració «no va posar a disposició del pacient tots els mitjans pertinents, i va incomplir, per tant, la seva obligació». El pare, metge forense de professió, va demanar a la secció psiquiàtrica de l'hospital que ingressessin uns dies el jove per estabilitzar-lo, però el personal mèdic ho va descartar.