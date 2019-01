David Font aposta per permetre la tramitació dels Pressupostos de l'Estat

L'alcalde de Gironella i membre de la direcció executiva del PDeCAT, David Font, aposta per permetre la tramitació dels Pressupostos Generals de l'Estat (PGE) en la seva fase d'admissió al Congrés dels Diputats i rebutja bloquejar-los d'entrada: «És noquejar d'un principi el Govern espa-nyol. Una opció vàlida, però per a mi no encertada». «Sense moure'ns del 'no', la major demostració de la incapacitat d'un govern d'arribar a acords, consensos o majories és quan avança la tramitació d'un projecte de llei», va apuntar el també director de l'Agència Catalana de Turisme en un article publicat al digital El Món i recollit per Europa Press.

Per al dirigent, cal decidir «en quin moment» es materialitza la negativa del PDeCAT a donar suport als comptes de l'Estat per al 2019 mentre els líders sobiranistes investigats continuïn a la presó, i suggereix fer-ho una vegada que els PGE ja s'estiguin tramitant. «Fer-ho és també donar temps per parlar dels 21 punts d'acord posats sobre la taula» pel president de la Generalitat, Quim Torra, en la seva trobada amb el cap de l'Executiu central, Pedro Sánchez, a Barcelona.

Font defensa aquesta opció pensant no només en els «companys presos polítics i exiliats, sinó també en un horitzó de més mitjà i llarg termini» que situï el PDeCAT com el partit útil de la societat catalana, sosté.



Discrepàncies PDeCAT/ERC

El PDeCAT i ERC mantenen el debat obert sobre si tramitar els comptes malgrat que el president de la Generalitat, Quim Torra, es va mostrar dimecres passat partidari de rebutjar-los des d'un inici si Sánchez no oferia cap «solució política» en la línia de reconèixer l'autodeterminació de Catalunya.

També dimecres a la tarda, en un acte organitzat per Vilaweb, el mateix president va anar més enllà i va advertir que hi hauria una «crisi de govern» si l'Executiu català, el PDeCAT i ERC no tenien una mateixa posició sobre els pressupostos.

El diputat d'ERC al Congrés Joan Tardà va assegurar ahir que no veu «una mala intenció política» en l'advertiment llançat pel president català sobre els PGE i la unitat independentista, però li va recordar que el Govern no és monocolor.

Així, l'independentisme comparteix que no es donen les condicions per donar suport als PGE en la votació final, prevista per d'aquí a uns mesos, però discrepa en si almenys cal permetre tramitar els comptes o no.

On les divergències han aflorat és en el si del PDeCAT: les opinions del diputat del PDeCAT al Congrés Ferran Bel (qui es va mostrar partidari d'almenys donar suport a tramitar els comptes) o de David Font contrasten amb la de la número dos del partit, Míriam Nogueras, que a final de desembre va dir que el «no» als PGE era «ferm», tant per tramitar-los com per votar-los definitivament. Per fer-ho, va esgrimir una resolució aprovada pel 95% de membres del Consell Nacional del partit que afirmava que el PDeCAT votaria en contra dels PGE «mentre hi hagi presos i preses polítiques i exiliats i exiliades». No obstant això, en aquella resolució no es tractava el matís de si aquest rebuig als pressupostos també suposava rebutjar-ne la tramitació, la qual cosa ara genera discrepàncies entre l'independentisme.