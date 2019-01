La dona morta a Banyoles va morir degollada per la seva filla

La dona de 53 anys assassinada dimecres al seu domicili a Banyoles va morir degollada, segons va revelar l'autòpsia. La seva filla, de disset anys i detinguda ahir en un domicili que la família té a la localitat de Castell-Platja d'Aro, va reconèixer l'autoria dels fets. El cos, que va ser descobert cap a les nou del vespre per un altre fill de la víctima de 29 anys, presentava múltiples talls i estava nu, pel que la investigació apunta que el crim es va poder cometre cap a dos quarts de deu del matí, en un moment en què la mare encara no havia tingut temps de vestir-se. La reconstrucció de la jornada confirma que la presumpta matricida, després de l'assassinat, se'n va anar a l'institut on estudia.