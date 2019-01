La dreta es prepara per governar a Andalusia tot i les disputes entre Cs i Vox

La presidenta del Parlament andalús, Marta Bosquet (Ciutadans), va proposar oficialment el líder del PP-A, Juanma Moreno, com a candidat a la Presidència de la Junta per al debat d'investidura davant del ple, que se celebrarà els propers dies 15 i 16, i del qual el líder dels populars andalusos sortirà com a cap de l'Executiu andalús.

Així ho va comunicar Bosquet als mitjans després de finalitzar la preceptiva ronda de consultes amb els portaveus dels grups parlamentaris de cara a proposar un candidat a la Presidència de la Junta per al debat d'investidura davant del ple.

La data de la sessió d'investidura proposada per la presidenta del Parlament haurà de ser ratificada per la Junta de Portaveus, que es reuneix avui, tot i que no es preveu que hi hagi canvis donat els acords que PP-A ha signat amb Cs i Vox. Tant Cs com Vox van garantir dimecres el seu suport a la investidura de Moreno com a president de la Junta, en primera votació, després de signar sengles acords amb els populars, uns acords que es van rubricar en seu parlamentària.

Tot i la consecució de l'acord, tot just ahir ja van començar a aflorar les primeres discrepàncies entre els signants. El secretari general de Vox, Javier Ortega Smith, va acusar ahir Ciutadans d'estar «maniobrant» perquè l'acord que ahir van signar amb el PP per possibilitar la investidura de Juanma Moreno com a nou president de la Junta d'Andalusia sigui «paper mullat» i, concretament, no es creï una conselleria de Família en el nou Govern autonòmic, sinó que quedi «integrada» en una conselleria d'Igualtat que podria estar en mans de la formació d'Albert Rivera.

Així es va pronunciar Ortega Smith a la seu del Parlament andalús després de ser preguntat per les manifestacions del president nacional de Cs relatives al fet que les 37 mesures que el PP i Vox van pactar ahir no seran vinculants per al futur Govern de coalició de PP i Cs. Per la seva part, el líder de Ciutadans (Cs) a Andalusia, Juan Marín, va negar ahir que es creï una conselleria que només tingui competències en matèria de família en el futur govern de PP i Cs que lideri Juanma Moreno, i va insistir que «el que Vox hagi negociat amb el PP hauran de resoldre-ho ells». Així es va pronunciar Marín, en declaracions als periodistes als passadissos del Parlament després de reunir-se amb la presidenta de la Cambra, Marta Bosquet, també al costat del portaveu parlamentari de Cs, Sergio Romero, amb motiu de la ronda de consultes als grups parlamentaris de cara a la investidura.

Per la seva banda, la portaveu nacional de Ciutadans, Inés Arrimadas, va remarcar ahir que el seu partit «només» té un «soci» a Andalusia, el PP, amb el qual van arribar a un acord «centrat i moderat», i va assenyalar que hi ha altres formacions al Parlament andalús per aprovar mesures, més enllà de Vox.



Presumir de «centralitat»

El president del Partit Popular, Pablo Casado, va presumir ahir de la «centralitat» que va demostrar el seu partit després de l'acord «històric» amb Vox i Ciutadans, que, segons va dir, posa fi a gairebé «quatre dècades de govern clientelar i corrupte» del PSOE a Andalusia. Al seu entendre, «això és preàmbul del que passarà el maig» després de les municipals i autonòmiques, i a Espanya després de les generals.

«Ahir el Partit Popular va demostrar que és l'únic partit que és al centre i pot pactar a la dreta i a l'esquerra», va afirmar Casado en un acte a Santander per presentar Gemma Igual i Ruth Beitia com a candidates a l'alcaldia i a la comunitat de Cantàbria.

Casado va indicar que, una vegada que el bipartidisme va acabar i hi ha nous partits a l'esce- nari polític, el PP és capaç d'exercir «d'àrbitre» per posar-los d'acord.