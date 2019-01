El grup de JxCAT es reunirà dilluns amb Rull, Turull, Forn i Sàncheza Lledoners

Els diputats de JxCat es reuniran amb el seu president, Jordi Sànchez, i els exconsellers Jordi Turull, Josep Rull i Quim Forn el dilluns 14 de gener a Lledoners, segons han confirmat a l'ACN fonts del grup parlamentari. L'objectiu és abordar el judici de l'1-O, que començaria pocs dies després, a més de fer-los arribar el suport. Així, els membres de JxCat preparen aquesta setmana el calendari polític dels propers mesos, tant amb els presos com amb els que són a l'exili. Si dilluns la reunió serà a Lledoners, diumenge els diputats viatjaran a Waterloo per trobar-se amb l'expresident i líder de JxCat, Carles Puigdemont.

Avui, però, el president de la Generalitat, Quim Torra, es reunirà a Waterloo amb Puigdemont, i ho farà en ple debat de l'independentisme sobre si donar suport o no a la tramitació dels Pressupostos Generals de l'Estat. Fonts consultades per Europa Press han explicat que la trobada es produeix per abordar els «reptes» polítics del 2019, entre els quals hi ha el judici que començarà properament al Tribunal Suprem. No obstant, la qüestió més candent que ara té el Govern és el debat obert en l'independentisme sobre els Pressupostos, que avui rebran llum verd del Consell de Ministres.

D'altra banda, l'Executiva d'ERC es reunirà avui a Ginebra perquè hi pugui ser present la secretària general del partit, Marta Rovira, que resideix en aquest país des del març de l'any passat. Fonts d'ERC consultades per Europa Press expliquen que Rovira continua dirigint el partit.