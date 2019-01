Josep Huguet diu al jutge que només va divulgar informació, com va fer Rivera

El manresà i exconseller de la Generalitat Josep Huguet va al·legar ahir al jutge que quan va retuitejar dades polítiques sobre la secretària judicial del cas de l'1-O es va limitar a fer una «divulgació informativa», com quan el líder de Cs, Albert Rivera, va mostrar fotos de professors acusats d'adoctrinament.

Segons van informar fonts judicials, Huguet va comparèixer ahir com a imputat per un delicte de coacció a la justícia davant el titular del jutjat d'instrucció 22 de Barcelona, arran d'una denúncia de la Fiscalia d'Odi per haver divulgat per Twitter la filiació política de la secretària del jutjat d'instrucció número 13 de Barcelona, que porta el cas de l'1-O.

En declaracions als periodistes després de la compareixença, Huguet va explicar que havia detallat al jutge que es va limitar a fer un retuit i que no tenia coneixement que la secretària judicial era testimoni protegit de la causa de l'1-O, ja que va haver de sortir pel terrat de la conselleria d'Economia en la protesta contra la comitiva judicial durant l'escorcoll del 20 de setembre del 2017. Huguet va mostrar a més la seva sorpresa pel fet que en aquesta causa estiguin imputats únicament l'autora del missatge original i ell, malgrat que el tuit va tenir una gran repercussió a les xarxes.

En aquest sentit, va afirmar que considera que «se l'ha empitonat» en aquesta causa judicial perquè és a la «diana» després que el seu nom figurés en el sumari del cas de l'1-O al jutjat d'instrucció número 13 de Barcelona perquè va enviar un article d'opinió al cor-reu electrònic de l'exsecretari d'Hisenda Lluís Salvadó.