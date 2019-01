El jutjat ordena l'internament en un centre de menors de la detinguda per matar la mare a Banyoles

El jutjat ordena l'internament en un centre de menors en règim tancat de la detinguda per matar la mare a ganivetades a Banyoles el dimecres, segons han confirmat fonts del cas. La filla de 17 anys de la víctima ha reconegut el crim durant la declaració a la Fiscalia de Menors, com ja va fer durant la reconstrucció dels fets que la comitiva judicial va fer dijous al vespre al domicili familiar de l'avinguda Països Catalans. Segons ha confessat, estava enfadada amb la seva mare arran d'una discussió la nit abans i la va atacar amb un ganivet de cuina. Aquest divendres a les 9.30 la menor ha arribat al Palau de Justícia de Girona custodiada pels Mossos d'Esquadra. Després de passar a disposició de la Fiscalia de Menors, l'equip d'assistència tècnica de menors li ha fet una avaluació psicològica. La fiscalia ha sol·licitat l'internament en un centre al Jutjat de Menors, que ha acordat la mesura.

Després de la compareixença que s'ha fet aquest divendres, la magistrada titular del jutjat ha acordat la mesura cautelar durant un termini de sis mesos, prorrogables a tres mesos més en cas que encara que s'hagi fet el judici. Primer anirà a Can Llupià i, tres setmanes després, es preveu el trasllat als Til·lers.

La menor ha arribat al Palau de Justícia de Girona –edifici on hi ha tant la fiscalia com el jutjat de menors- a dos quarts de deu del matí en un vehicle logotipat dels Mossos d'Esquadra. Primer, ha passat a disposició de la Fiscalia de Menors que li ha pres declaració.

Segons fonts properes al cas, la menor ha reiterat el que ja va reconèixer dijous durant la reconstrucció del crim que es va fer al domicili familiar: que estava enfadada amb la seva mare per una discussió que havien tingut la nit anterior i que la va atacar amb un ganivet de cuina, tot i que no ha estat capaç de precisar ni quantes ganivetades li va assestar ni a quines parts del cos.

Després de declarar, l'equip d'assessorament tècnic de menors ha fet una avaluació a la detinguda. Aquest informe serveix per determinar les circumstàncies personals de la menor i els professionals indiquen quines creuen que son les mesures més idònies per a la seva reinserció. Posteriorment, s'ha fet la compareixença al Jutjat de Menors per acordar l'internament en règim tancat. El germà de la víctima s'ha personat com a acusació particular en el cas.



No la volia matar



L'advocat de la defensa, Josep Costa, ha explicat que la filla de la víctima està "enfonsada" perquè no tenia intenció de matar la seva mare, de 53 anys. "Ella no sabia que l'havia matat, se'n va assabentar que la policia la va detenir a Platja d'Aro", ha explicat el lletrat que assegura que la menor només volia "donar un escarment" a la víctima arran de la disputa de la nit anterior.

"Diu que van tenir una discussió molt forta i l'endemà es va aixecar amb mal de cap i estava com obsessionada", ha concretat l'advocat que afegeix que, segons la versió de la detinguda, aleshores va anar a l'habitació de la dona i "sense mirar" la va apunyalar amb la intenció de fer-li una "petita ferida".

Segons el lletrat, la menor ha explicat que tenia una relació conflictiva amb la seva mare. "Per moltes coses, pel seu estat psicològic i per un cúmul de circumstàncies, sobretot arran de la separació dels seus pares fa dos o tres anys", ha concret Costa. De fet, l'advocat ha lamentat que el seu pare s'ha "desentès" de la menor. La detinguda era adoptada i, segons fonts del cas, tant la mare com el pare en tenien la pàtria potestat.

L'advocat ha explicat que sol·licitaran una pericial per determinar si la menor pateix algun trastorn mental que l'afectés en el moment de perpetrat el crim. Fonts del cas indiquen que havia estat ingressada a la Unitat de Referència per a Psiquiatria Infantil i Juvenil (URPI) tot i que actualment només rebia tractament terapèutic i psicològic i no prenia medicació.



Per despistar o per revelar-se



Els investigadors sospiten que el crim va tenir lloc a dos quarts de deu del matí del 9 de gener perquè alguns veïns van sentir crits a aquesta hora. Tot i això, el cos de la dona el va descobrir a les nou del vespre l'altre fill de la víctima quan va anar, com cada dimecres, a sopar a casa de la seva mare.

La víctima tenia múltiples ganivetades al cos però, segons ha conclòs l'autòpsia, va morir degollada. La dona va aparèixer, sense roba i als peus del seu llit. Allà mateix hi havia un ganivet de cuina i tot apunta que seria l'arma del crim perquè les ferides de la víctima són compatibles. També hi havia una nota manuscrita per la menor on reconeixia implícitament el crim i anunciava que s'anava a suïcidar. Indicava dos possibles llocs: Mas Clarà o Sant Martirià. A més, advertia a qui trobés la nota que potser quan la localitzessin ja seria "tard".

La nit de dimecres els Mossos d'Esquadra la van buscar en aquests dos paratges de l'entorn de Banyoles però no la van localitzar. En paral·lel, els Mossos de la Divisió d'Investigació Criminal (DIC) de Girona van reconstruir les últimes hores de l'aleshores desapareguda i van descobrir, per exemple, que va anar a la penúltima classe del dia a l'institut. Allà, va dir a algunes amistats que havia discutit amb la seva mare i que marxaria.

A més, va anar a una perruqueria per tenyir-se els cabells de color negre. Els investigadors sospiten que tot plegat –tant la nota com el tint- eren maniobres per despistar i evitar que la descobrissin. La defensa, en canvi, exposa que va decidir canviar-se el color del cabell per "revelar-se" contra la seva mare. "Ella sempre li deia com de guapa estava de rossa i, com que ella creia que la tornaria a veure, li volia demostrar que ara manava ella", ha dit Josep Costa.

La menor va abandonar el Pla de l'Estany i va anar fins a Platja d'Aro (Baix Empordà) on la seva família té una apartament. La defensa sosté que això tampoc estava planejat, sinó que casualment va trobar les claus del pis i va decidir anar-hi per evitar "una reprimenda" de la seva mare.

Els Mossos van muntar un dispositiu de vigilància al voltant de l'apartament i van constatar que la noia hi era des, d'almenys, dimecres a la tarda perquè havia anat a comprar a comerços propers. Dijous van muntar un dispositiu de vigilància i, finalment, van localitzar la menor en una botiga de roba. La van detenir quan en sortia.



Majoria d'edat



Fonts jurídiques han concretat que en casos de delictes greus i quan el menor té més de 16 anys pot acabar complint part de la pena imposada en una presó ordinària. En concret, estaria fins als 21 en un centre de justícia juvenil però, un cop arribat a aquesta edat i si es considera que no s'ha reinserit, podria passar a un centre penitenciari.