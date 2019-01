El més llegit de la setmana

Josep Rull va sortir dissabte de la presó de Lledoners durant dues hores per veure el seu fill a l'hospital de Manresa, ingressat d'urgència per un accident, amb un permís extraordinari, concedit per la direcció del centre penitenciari, apel·lant a un article del reglament penitenciari que permet fer-ho en casos d'urgència.



La Policia Local de Manresa va detenir un veí de la ciutat de 35 anys acusat d'haver agredit un cambrer trencant-li una copa al cap.Els fets, segons ha informat el cos policial, van tenir lloc al bar Reptilia (antic karaoke Dainzu), situat al carrer Vilanova, número 15.



El puigreigenc Ramon Colillas va fer història aquest divendres a la matinada en guanyar més de cinc milions de dòlars en un dels torneigs de pòquer més prestigiosos del món. Aquesta espectacular xifra és el premi més gran que ha aconseguit mai un jugador de pòquer nacional en tota la història.



L'accident d'Anna Carrera va tenir lloc quan circulava amb un tuk-tuk, un tricicle que és un mitjà de transport molt popular en aquest país asiàtic. Anava acompanyada del seu xicot, que va sortir il·lès. Tot i que l'accident va passar el dia 31, el cos d'Anna Carrera no va arribar a Barcelona fins ahir, a causa de tots els tràmits que ha calgut fer per dur a terme la repatriació.



Acompanyat dels seus dos fills, les seves joves i una neta, Marcelino Solà ha bufat les espelmes d'un nou aniversari. Els 108 anys que ha assolit el fan l'home més gran de Manresa i el segon manresà de més edat, només superat per Maria Obach, de 109 anys i nou mesos. Obach viu a la residència Ibada de Castellgalí acompanyada de la seva filla Maria Glòria Massana, de 89 anys.



Fa un parell de mesos que s'ha sumat a la moda dels patinets elèctrics i ja no se'n pot desfer. La manresana Alba París l'utilitza diàriament per anar a treballar i fer qualsevol encàrrec i n'està molt contenta. Va tenir, però, una topada amb la Policia Local que la manté a l'expectativa.



Desenes d'estudiants de la Universitat Autònoma de Barcelona van quedar tirats dilluns al matí a l'estació d'autobusos de Manresa perquè, segons han explicat a Regió7, no va sortir cap dels busos que habitualment operen a primera hora del matí. L'empresa que gestiona la línia, Sagalés, ha admès que s'havien previst per a avui menys vehicles del normal perquè es creia que no era dia lectiu als centres educatius.