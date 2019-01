Puigdemont deixa per ERC i PDeCAT de Madrid la decisió sobre la tramitació dels Pressupostos

L'expresident del Govern Carles Puigdemont ha remès als grups d'ERC i PDeCAT al Congrés la decisió sobre la tramitació o no dels pressupostos generals de l'Estat (PGE). En una atenció als mitjans aquest divendres al migdia, conjunta amb el president de l'executiu, Quim Torra, Puigdemont ha dit que no creu que el PDeCAT -amb qui es reuneix dilluns que ve- hagi canviat la seva posició i que, per tant, votarà 'no' als comptes espanyols. Així mateix, l'expresident ha subratllat que el "problema" dels pressupostos no és de "promeses" sinó d'"execució pressupostària". Al seu torn, Torra s'ha remès a les paraules del vicepresident, Pere Aragonès, i ha assegurat que no hi haurà cap "crisi" de Govern perquè ERC i PDeCAT actuaran a l'uníson al congrés.

"La decisió pertany als grups de Madrid, ni el Govern ni els grups del Parlament tenim cap decisió ni cap responsabilitat en la tramitació o l'aprovació", ha subratllat Puigdemont des de Waterloo, després de reunir-se amb Torra. L'expresident ha recordat que tant ERC com PDeCAT ja han explicitat i reiterat la seva "negativa" a aprovar els comptes espanyols. En aquesta línia, Puigdemont ha estat clar: "Seran ells els qui decidiran com argumenten tant la presentació o no d'una esmena a la totalitat". Així, l'excap del Govern ha sentenciat que des de la Generalitat es pot tenir una "opinió política" tot i admetre que l'executiu no té "capacitat de decidir".

Tot i això, en les darreres hores veus del Partit Demòcrata no amaguen la seva aposta per facilitar la tramitació dels pressupostos i, fins i tot, votar a favor de la seva aprovació. Preguntat per aquest escenari, Puigdemont ha respost que no li ha arribat pas cap intenció de canvi de rumb: "Em consta que tenim una reunió dilluns [a Waterloo], i em consta la decisió del PDeCAT de votar 'no' als pressupostos, i no crec que hagin canviat de posició, sincerament". "No ens queixem que no hi hagi anuncis. Ens queixem és que no es compleixen els anuncis", ha asseverat Puigdemont, després dels anuncis sobre possibles mesures per a Catalunya als PGE.

Sigui com sigui, la formació que presideix David Bonvehí abordarà el 14 de gener el tema dels comptes de Pedro Sánchez. La majoria de l'executiva s'inclina per facilitar la tramitació dels comptes espanyols, i un sector aposta per votar-los a favor.