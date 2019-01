El TS demana que els polítics presos es traslladin a Madrid a final de gener

El president de la Sala Segona del Tribunal Suprem, Manuel Marchena, ha sol·licitat al ministre de l'Interior, Fernando Grande-Marlaska, que «adopti les decisions» oportunes per traslladar els nou presos del procés per garantir la seva presència davant el tribunal l'última setmana de gener. El conseller d'Interior de la Generalitat, Miquel Buch, va oferir els Mossos d'Esquadra per portar a terme aquest trasllat.

En una resolució signada ahir, Marchena demana al ministre que faci les gestions oportunes per assegurar que estiguin a disposició de la sala que jutjarà els fets, i que també presideix ell, per quan comenci el judici, que encara no té data.

La sol·licitud de Marchena afecta nou dels dotze acusats al Tribunal Suprem pel procés, que es troben en presons catalanes, on van ser traslladats des de diverses presons de Madrid el mes de juliol passat.

L'exvicepresident del Govern Oriol Junqueras, l'exlíder d'ANC Jordi Sànchez; el president d'Òmnium Cultural, Jordi Cuixart; i els exconsellers Jordi Turull, Josep Rull, Raül Romeva, Joaquim Forn són actualment a la presó de Lledoners, a Sant Joan de Vilatorrada. D'altra banda, l'expresidenta del Parlament Carme Forcadell és a Mas d'Enric (Tarragona) i l'exconsellera Dolors Bassa a Puig de les Basses, a Figueres (Alt Empordà).

En el seu escrit, Marchena recorda que la causa es troba en un moment processal en què ja s'han presentat els escrits d'acusació i està a punt de vèncer el termini de presentació dels de les defenses, de manera que el judici, la data del qual es fixarà pròximament, serà d'aquí a unes setmanes.

El jutge esmenta l'article 664 de la Llei d'Enjudiciament Criminal (Lecrim) que estableix que, un cop assenyalada la vista oral, «els processats que es trobin presos siguin immediatament conduïts a la presó de la població en què hagi de continuar-se el judici».

D'altra banda, el Reglament Penitenciari substitueix la imminència a la qual es refereix la Lecrim per una «antelació mínima de trenta dies».

El Suprem entén que ni la celeritat de la Lecrim ni el termini d'un mes poden ser concebuts com a «exigències temporals en detriment de la seguretat» necessària en el trasllat dels presos en unes condicions que respectin la seva dignitat i el dret a un procés sense dilacions indegudes.

Per això, Marchena demana que els presos siguin a Madrid a disposició del tribunal l'última setmana de gener i sol·licita al ministre que comenci els tràmits oportuns per fer-ho possible.

Davant d'aquesta petició de l'alt tribunal espanyol, Buch va assegurar ahir que la Generalitat ha ofert al Govern de l'estat que siguin els Mossos d'Esquadra els qui efectuïn el trasllat dels presos sobiranistes fins a Madrid perquè estiguin allà en el moment en el qual comencin les sessions del cas procés en el Tribunal Suprem.

«Hem ofert que facin el trasllat els Mossos d'Esquadra. Passa que aquí qui decideix és el ministeri d'Interior, i no nosaltres, però l'oferiment s'ha fet», va apuntar durant una roda de premsa en la qual es va fer balanç de la sinistralitat a les carreteres catalanes durant l'any 2018.