Abascal acusa Ciutadans d'«anar de farol» i d'obeir poders externs a l'Estat

Després de l'acord entre els tres actors que van possibilitar el canvi de color a la Junta d'Andalusia, les discrepàncies i les crítiques creuades van seguir. Els retrets van mostrar-se, especialment, entre Ciutadans i Vox, els dos suports del PP per la investidura de Juan Manuel Moreno com a president de la Junta.

El líder de Vox, Santiago Abascal, va advertir ahir el líder de Cs, Albert Rivera, que si les dinou mesures acordades entre la seva formació i el PP per a la investidura de Moreno són «paper mullat», com va sostenir Rivera dijous, les noranta pactades entre Cs i el PP «també ho són». «Com aprovaran aquestes noranta mesures, pensen recórrer al PSOE?», va preguntar Abascal en una entrevista, on va acusar Ciutadans d'anar «de farol» i de ser una formació amb obediència a poders externs a l'Estat. «Ciutadans ha passat en molt poc temps de ser un partit exclusivament català a ser un partit francès», va dir referint-se a les pressions que el partit de Rivera va rebre del primer ministre francès, Emmanuel Macron, perquè posés distància amb la ultradreta.

Abascal va justificar també que la seva formació renunciés a algunes de les peticions a l'hora de signar l'acord amb el PP que garanteix la investidura de Juanma Moreno. «Nosaltres hem posat sobre la taula els nostres programes de màxims, però tenim 12 diputats a Andalusia i no som un partit marcià, i sabem que cal pactar i tran-sigir». En tot cas va assegurar que la prioritat era facilitar el «canvi» després de 36 anys de «corrupció». Tot i això, va insistir en algunes de les peticions de la seva formació, com l'expulsió de 52.000 immigrants que, segons Vox, seria possible si el servei de salut andalús compartís amb la Policia les dades de què disposa. «La Junta d'Andalusia té dades clau per a la nostra policia, i els andalusos no han de pagar la sanitat de les persones que han entrat il·legalment a Espanya», va dir. També va advertir que la seva formació vigilarà que es creï la conselleria de Família i que es derogui la Llei de memòria històrica.

En aquest marc, va tornar a apuntar a denúncies falses per violència de gènere. Segons Abascal, «hi ha molts homes que són al calabós durant el cap de setmana per una simple denúncia i que això s'ha convertit en una pràctica als processos de divorci», i va afegir que enfront del 0,01% de condemnes per denúncies falses que s'han comptabilitzat en el 2018 en el cas de la violència de gènere, «nosaltres fem servir unes altres dades, hi ha el 87% de denúncies arxivades per violència contra les dones» perquè no es poden demostrar. «Hi ha moltes dones que han denunciat un home i no ho han pogut provar, però també hi ha l'altre cas», amb referència a suposades denúncies falses.

Després d'aquestes declaracions, el líder de Vox va rebre acusacions de falta de sensibilitat per part dels sectors feministes. «Em sorprèn que se m'acusi de falta de sensibilitat amb les víctimes», precisament a ell, que va recordar haver «patit l'amenaça del terrorisme al País Basc», va comparar Abascal per defensar-se.

Ràpidament Abascal va insistir en la seva idea que la lluita contra la violència de gènere no té raó de ser tal com es planteja en les actuals lleis, que estableixen una clara defensa envers la dona per ser elles les víctimes d'aquesta xacra.