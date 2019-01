Dos bombers morts i desenes de ferits en una explosió en un forn de pa a París

Una forta explosió en un forn de pa en una zona turística de París ha deixat almenys dos bombers morts i prop d'una cinquantena de ferits, segons informa la Prefectura de Policia. El cos de seguretat ha rebaixat l'anterior xifra facilitada pel ministre de l'Interior, Christophe Castaner, que parlava de quatre morts.

Com a mínim deu persones es troben en estat crític, entre les quals hi ha una espanyola. L'explosió, que hauria estat provocada per una fuita de gas, ha tingut lloc a les 9 del matí al carrer de Trévise, al 9è districte de la capital francesa. L'incident ha tingut lloc enmig d'estrictes mesures de seguretat per les protestes dels 'armilles grogues' previstes per la tarda.