Arrimadas acusa Sánchez de venir a Catalunya per «negociar uns pressupostos amb el separatisme»

La líder de Ciutadans (Cs), Inés Arrimadas, ha acusat al president del govern espanyol, Pédro Sánchez, d'haver vingut a Catalunya aquest dissabte per "negociar els pressupostos amb el separatisme" per mantenir-se a la Moncloa. En declaracions als mitjans, Arrimadas ha considerat que "és una autèntica vergonya" que els comptes espanyols "els hagin de decidir Oriol Junqueras, a la presó, i un fugat de la justícia a Bèlgica".

La líder de la formació taronja ha explicat que han portat a Barcelona l'autobús contra l'independentisme que van passejar al novembre per Madrid per denunciar que no estan d'acord "d'intercanviar pressupostos per privilegis als polítics". El vehicle té una fotografia de grans dimensions de Junqueras i Puigdemont, s'hi pot llegir "Indults no" i "Stop Sánchez, eleccions ja".