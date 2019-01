Casado: «Són letals per a l'economia»; Rivera: «El contrari del que fa falta»

El líder del PP, Pablo Casado, va assegurar ahir divendres que el projecte de Pressupostos Generals de l'Estat (PGE) per al 2019 és «tremendament dolent» i «letal per als interessos de l'economia espanyola», i alhora ha remarcat que si s'aproven, seria una «catàstrofe per a Espanya».

És més, va subratllar que els comptes públics recullen pujades d'impostos per «pagar una campanya electoral infinita». «És una proposta letal per als interessos de l'economia espanyola, una proposta egoista, partidista, sectària, innecessària, irresponsable i irreal», va afirmar Casado, per afegir que aquesta no és només l'opinió del PP sinó també de «la premsa econòmica» i de la Comissió Europea, l'FMI i l'OCDE.

El president de Ciutadans, Albert Rivera, ha reiterat el rebuig del seu partit al projecte argumentant que és «just el contrari del que necessita Espanya».

«Votarem no als pressupostos de Sánchez. Són els Pressupostos del Pacte de la Presó, del 'dieselazo', de l'estocada als autònoms i del fre a la creació d'ocupació. Just el contrari del que necessita Espanya», ha escrit Rivera al seu compte de Twitter.