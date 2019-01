Citen l'alcaldessa de Vic per emetre missatges a favor dels presos per megafonia

L'alcaldessa de Vic, Anna Erra, està citada a declarar el 25 de febrer pels missatges independentistes que, durant tres setmanes, es van difondre per la megafonia de l'Ajuntament, l'estiu passat. El Jutjat d'Instrucció 3 de Vic ha admès a tràmit una querella presentada per un advocat asturià i ha obert diligències per presumpta prevaricació i malversació, segons va informar el TSJC. L'alcaldessa, que no ha rebut cap notificació i se n'ha assabentat pels mitjans de comunicació, va assegurar que se sent tranquil·la, que no ha fet res mal fet i que no es van gastar diners públics. El missatge deia amb so de campanes imitant el toc de sometent que no s'havia de normalitzar «una situació d'excepcionalitat i urgència nacional». En la querella, l'advocat també es referia a la comissió d'un presumpte delicte d'odi, que no ha estat acceptat. Erra creu és un «atac a l'autonomia local» i va afegir que «com a alcaldessa puc decidir el que crec que no farà cap mal a la ciutat. «L'únic que hem fet és sentir a plaça uns missatges en suport a la llibertat i l'independentisme», va dir.