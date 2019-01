Colau visita els presos a Lledoners i anuncia una moció de suport

L'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, va visitar ahir els set polítics independentistes presos a la presó de Lledoners perquè volia parlar amb ells abans del seu trasllat a Madrid i anunciar-los que en el proper ple municipal presentaran una declaració institucional de rebuig a la seva situació.

Després de la visita, Colau, que va anunciar que la setmana que ve anirà a visitar Carme Forcadell i Dolors Bassa, va explicar: «M'ha semblat important visitar-los abans del trasllat per donar-los el nostre suport en el que creiem que és una vulneració gravíssima dels drets fonamentals».

L'alcaldessa, que ja havia visitat els presos altres vegades, va denunciar: «Fa molt temps que són en presó preventiva i creiem que és important recollir el sentiment majoritari tant a Barcelona com a Catalunya per expressar el nostre rebuig a una situació injusta».

Colau va avançar que en el pròxim ple municipal, el 26 de gener, presentaran una declaració institucional perquè: «És important que Barcelona, com a capital de Catalunya, a les portes d'aquest judici, ens expressem formalment i solemnement en contra d'un procés que no es produeix en condicions justes i que es basa en acusacions infundades i desproporcionades».

Segons Colau, la declaració institucional, que serà «solemne», ja l'ha parlat amb els grups del PDeCat i ERC, i va assenyalar: «Tant els que són independentistes com els que no ho som rebutgem aquesta situació de repressió».

L'alcaldessa va explicar que va poder veure els set presos a Lledoners i que els va veure «sencers, ferms, forts, no resignats però indignats amb un judici d'acusacions infundades i que es produirà en condicions que no són justes, però a la vegada tenen ganes d'afrontar aquesta nova fase per poder-se explicar».

El tinent d'alcalde Jaume Asens, que és advocat i va acompanyar Colau en la visita, considera que el trasllat dels presos a Madrid, que es farà abans de l'última setmana d'aquest mes, presumiblement en furgoneta, «és una anomalia perquè els estan citant per a un judici quan la data del judici encara no està assenyalada».