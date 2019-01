«Complir» amb Catalunya perquè ho mana l'Estatut d'Autonomia

El Govern ha afirmat que el projecte de Pressupostos de l'Estat per al 2019 que ha aprovat aquest divendres compleix les previsions de l'Estatut d'Autonomia de Catalunya, igual que atendrà les previsions estatutàries d'altres autonomies, i ha afegit que els comptes recullen «partides necessàries» per a aquesta comunitat autònoma, que espera que siguin «prou atractives», segons la ministra d'Hisenda, María Jesús Montero, la qual ha assegurat que el Govern vol complir amb l'Estatut i amb altres estatuts perquè són lleis orgàniques, no com a «contrapartida» per aconseguir el vot a favor dels partits independentistes catalans al projecte.

María Jesús Montero no ha volgut avançar xifres, però ha deixat clar que el Govern complirà amb l'Estatut, el que es tradueix en atendre la disposició addicional que assenyala una inversió estatal en aquesta comunitat equivalent al pes del PIB català en el nacional, a l'entorn del 18%.

Pel que fa al sistema de finançament, els comptes recullen 110.570 milions d'euros per a les comunitats autònomes del règim comú, que es repartiran a través del sistema de finançament, el 6,2% més, ha dit. La xifra inclou 2.496.000 d'euros per ajust del desfasament de l'IVA.

L'increment dels fons per al sistema de finançament ronda els 5.550 milions respecte al projecte per al 2018 del Govern del PP, que al seu torn va incrementar uns 5.200 milions la dotació respecte del 2017 i 5.300 la del 2016.