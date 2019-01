Un dia gèlid deixa mínimes per sota dels cinc graus negatius a bona part de la regió central

Dues setmanes de rigorós hivern i amb temperatures que ahir es van desplomar fins a nivells poc habituals a les comarques centrals. Les mínimes van baixar entre els -5 i els -8 graus en diverses poblacions del Bages i el Solsonès, i es van superar els 10 graus negatius en punts més elevats, com els -14,8 graus de la Tosa d'Alp (a 2.500 metres), o els -12,1 de Port del Comte (vegeu la taula).



És el balanç d'una gèlida entrada d'any (després d'un 2018 més aviat càlid), que ha portat un fred persistent amb mínimes que s'han mantingut en negatiu tot el gener a bona part dels observatoris. A Manresa, per exemple, on ahir es va assolir el rècord d'aquest hivern amb -5 ºC, el termòmetre acumulava tretze dies seguits amb mínimes sota zero (vegeu el gràfic del costat). Una situació que també es dona en poblacions de l'entorn, com Sallent, Artés, Sant Salvador de Guardiola, o a Òdena, mentre que Cardona acumula mínimes en negatiu des del 28 de desembre.



Des de final de desembre que les temperatures són més baixes del que és habitual, especialment les mínimes, que estan molt per sota de la mitjana. En el cas de Manresa, i segons dades dels dar-rers 30 anys recollides al Camp d'Aprenentatge del Bages (a la Culla), la diferència és d'entre 1 i 5 graus (vegeu el gràfic), però és una situació generalitzada en el conjunt del territori, i que s'ha vist accentuada des de dijous, amb mínimes molt baixes que si bé no han assolit rècords, són poc freqüents.



Després d'un pic de fred entre el 3 i el 5 de gener, amb mínimes que es van acostar als -5 ºC en diversos observatoris i fins i tot es van superar en punts del Solsonès i la Cerdanya (fins a -9,8 graus el dia 5 a Das), una segona tongada d'aire fred ha fet baixar encara més els termòmetres des de dijous, i sobretot ahir, quan sembla que haurien tocat fons perquè la previsió indica que a partir d'avui les temperatures començaran a recuperar-se.



Aquest darrer descens es va començar a notar en poblacions de muntanya dimecres a la nit i dijous a la matinada i fins i tot hi va fer més fred que no pas ahir. A la Tosa d'Alp, per exemple, dijous el termòmetre va baixar fins als 15,4 graus negatius, i la màxima va quedar en 13 graus també negatius. I és que el descens en punts de muntanya ha estat molt significatiu també amb les màximes (un fet que no s'ha donat tant a menys alçada), amb diferències d'entre 8 i 10 graus de dimecres a dijous en poblacions com la Seu, Bagà, Guardiola, la Tosa d'Alp o Das. Fora de l'àmbit del Pirineu, la baixada de les temperatures es va notar especialment ahir, amb els registres més baixos de l'hivern. Les màximes van caure fins a 5 graus respecte del dia anterior en poblacions com Manresa o Pinós, mentre que les mínimes es van desplomar a Lladurs (ahir tenien 9 graus menys que dijous), o Coll de Nargó (amb un descens de 7,6 graus).