Les estacions d'esquí, en òptimes condicions tot i que no hi ha nevat

Les tres estacions d'esquí alpí del Solsonès i la Cerdanya arriben al cap de setmana en òptimes condicions. Tant el Port del Comte com la Molina i Masella destaquen el fred dels darrers dies perquè els ha possibilitat generar neu en condicions. El sol i la poca presència de vent acabaran d'arrodonir un dels que es preveu que sigui dels millors caps de setmana de la temporada.

El director del Port del Comte, Albert Estella, espera que arribi aviat «una bona nevada», però amb les temperatures baixes ja podem generar neu». Aquest cap de setmana, l'estació tindrà 24 pistes obertes i més de 30 quilòmetres esquiables de neu dura. Els responsables de l'estació es mostren satisfets perquè la carretera d'entrada ja està oberta, «i en alguns moments en què l'empresa hi segueix treballant, s'ofereix pas alternatiu, però sempre s'hi pot passar», explica Estella.

A la Molina, per a aquest cap de setmana han obert les pistes Olímpica i Estadi. Segons fonts de l'estació situada a Alp, «el treball en la producció de neu ens permet obrir aquest cap de setmana un total de 36 pistes». Es tracta del 54% de l'estació. A més, tenen onze remuntadors en funcionament, que són el telecabina, sis telecadires, un teleesquí i tres cintes transportadores. La connexió Alp 2500 també està oberta.

L'equipament presenta un gruix de neu d'entre 30 i 60 centímetres de neu pols, amb poca presència de vent, que propicia la generació de neu. «Gràcies a les baixes temperatures dels últims tres dies hem pogut generar tanta neu com la que havíem produït fins ara», afegeixen fonts de la Molina.

Masella és l'estació que ofereix més quilòmetres esquiables, un total de 59. A més, ha pogut inaugurar la Pia, la zona més oriental del seu domini esquiable, que havia estat tancada fins ara. Els visitants de l'equipament situat a la part nord de la Tosa d'Alp es trobaran totes les portes d'entrada a l'estació obertes, amb accessos al Pla de Masella (1.600 m), la Coma Oriola (1.950 m) i, des d'avui, la Pia (1.700 m).

«Les pistes que obrim de la zona de la Pia són La Familiar, excel·lent per als esquiadors de nivell mitjà, la Familiar la Pia i el Caminet», expliquen responsables de l'estació, que afegeixen que l'equip ha estat treballant des de la vigília de Reis per l'obertura del sector més oriental i per la millora de la quantitat i la qualitat de la neu, que actualment és neu pols. Tot i així, també afirmen que han estat els darrers dos dies els que els han treballat més intensament, gràcies a les baixes temperatures.

L'estació té el 100% de remuntadors oberts, un total de disset, els sectors oberts de la Pia, Debutants del Pla de Masella, Debutants de Coma Oriola, Bosc d'Alp, la Pleta, Dues Estacions, Coma Pregona, la Tosa, Cap del Bosc, Coma Oriola, el Tub i els Isards.

També, el 100% de les pistes de l'Esquí Nocturn estaran obertes el cap de setmana. La xarxa de producció de neu de Masella ha pogut treballar en especials condiciona durant les darreres 48 hores, ja que «la temperatura s'ha desplomat. A la Tosa (2.535 m) s'ha arribat a unes temperatures. Ahir la mínima va ser de -15ºC.