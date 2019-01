Els Estats Units inicia la retirada de Síria sense precisar en quin termini culminarà

Estats Units va començar ahir a retirar equips de Síria encara que persisteix el dubte i la confusió sobre la línia de temps del president Donald Trump i l'estratègia que ha traçat per retirar les tropes d'un conflicte que fa vuit anys que dura. Les tropes dels EUA no s'estan retirant de Síria, però sí l'equip, segons un funcionari del Pentàgon que va demanar no ser identificat. L'Observatori Sirià per als Drets Humans amb seu al Regne Unit, que segueix de prop els esdeveniments de la guerra civil, va dir que la retirada va començar dijous, amb un comboi d'uns 10 vehicles blindats i camions que van ser transferits a l'Iraq. EUA té uns 2.000 soldats al país. L'estratègia de l'administració davant de Síria ha semblat confusa des de l'abrupte anunci de Trump el mes passat d'una sortida dels EUA, declaració que no va incloure detalls però que va provocar la renúncia del secretari de Defensa, Jim Mattis, i el principal enviat nord-americà a la coalició mundial per a la derrota d'Estat Islàmic.