Llibertat provisional per a l'home de 21 anys acusat de maltractar el seu fill de dos mesos

Una ambulància passa per davant l´hospital

El jutjat de Guàrdia d'Arenys de Mar ha acordat llibertat provisional amb mesures cautelars per a l'home acusat de maltractar el seu fill de dos mesos, que continua ingressat a l'UCI de l'hospital Vall d'Hebron. El jutge l'obliga a comparèixer setmanalment al jutjat, li ha retirat el passaport i li ha prohibit sortir del país i apropar-se al seu fill a una distància inferior a 500 metres. Segons fonts del centre hospitalari, el nadó continua estable dins la gravetat". Va ser l'hospital qui va activar el protocol per maltractament i va donar l'alarma als Mossos, que van detenir el pare del petit en un municipi del Maresme dijous a la tarda. A l'arrestat, de nacionalitat uruguaiana, se l'acusa d'un delicte de violència física i psíquica habitual a la llar i un altre de lesions. Divendres, la Direcció General d'Atenció a la Infància i l'Adolescència (DGAIA) va obrir un expedient de desemparament i va assumir la tutela del nadó.

En paral·lel, el Departament de Salut, a través de la Direcció General d'Ordenació i Regulació Sanitària, ha obert aquesta setmana un expedient per investigar l'assistència prèvia que ha rebut el nadó a diferents centres en les darreres setmanes, segons informa el Govern. A més, Afers Socials està analitzant l'actuació dels serveis socials municipals. D'altra banda, la conselleria s'ha personat com a acusació particular en el cas en defensa dels drets de l'infant.