Podemos demana canvis per no tombar-los en la primera votació

La coportaveu de l'Executiva de Podem, Noelia Vera, va assegurar ahir divendres que si el Govern no rectifica i garanteix el compliment de totes les mesures incloses en el pacte pressupostari que van signar a l'octubre, no donaran suport als Pressupostos Generals de l'Estat (PGE ) per al 2019, i no descarten fins i tot tombar-los en el primer debat, el de totalitat, que tindrà lloc previsiblement al febrer. Ha afegit que encara que els comptes recullen gran part de les mesures que van acordar a l'octubre, el Govern està incomplint moltes altres de les qüestions que es va comprometre a desenvolupar per llei o per decret de forma paral·lela, i que Podem considera imprescindibles. Es tracta, per exemple, de la limitació dels preus dels lloguers, que no es va incloure en el decret d'habitatge aprovat pel Govern el desembre; de la regulació del mercat elèctric per abaixar la factura de la llum; de la necessitat de garantir per llei l'actualització de les pensions a l'IPC; i de la baixada de les quotes als autònoms que menys ingressen, entre d'altres.

En canvi la ministra d'Hisenda, María Jesús Montero, va assenyalar ahir divendres que les partides incloses en el pacte pressupostari entre el Govern i Podem «no han estat difícils d'encaixar» en els Pressupostos Generals de l'Estat 2019, i va assegurar que la resta d'acords s'aniran desenvolupant al llarg de l'any.