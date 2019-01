Puigdemont i Torra diuen «no» als Pressupostos però deixen la porta oberta a tramitar-los

L'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont i l'actual responsable de l'Executiu de Catalunya, Quim Torra, van deixar ahir la porta oberta a la tramitació al Congrés dels Pressupostos Generals de l'Estat, que ahir mateix el Govern va aprovar en Consell de Ministres.

«La tramitació o no dependrà de la voluntat dels parlamentaris de Madrid», va declarar Puigdemont després de reunir-se amb Torra en la seva residència de Waterloo, al sud de Brussel·les.

L'expresident català va remarcar que «ni el Govern ni els grups parlamentaris del Parlament tenen cap decisió en la tramitació o aprovació» dels comptes de l'Estat. «El Govern central i el Parlament poden tenir opinió política, però no tenen capacitat de decidir», va afegir Puigdemont.

L'expresident català va instar el PDeCat a prendre la decisió definitiva a la reunió executiva que el partit celebrarà dilluns que ve a Waterloo, amb la presència de Puigdemont. L'últim consell nacional del PDeCAT va acordar donar un «no» als pressupostos mentre hi hagi «presos polítics i exiliats», però el text aprovat no concretava si això implicava també una esmena a la totalitat en el debat sobre la seva tramitació.

Aquest debat, que és quan el ple decideix si s'inicia la tramitació o es torna el projecte al Govern central perquè ho reformuli, podria situar-se en la segona o tercera setmana de febrer i, amb l'actual aritmètica de la cambra baixa, serà clau la decisió que adoptin les dues forces catalanes independentistes al Congrés, PDeCAT i ERC. ERC i els sectors moderats del PDeCAT, com la senadora i excoordinadora de la formació, Marta Pascal, advoquen per facilitar la tramitació mentre que l'ala postconvergent més pròxima a Puigdemont es decanta per rebutjar tant la tramitació com en la votació definitiva els pressupostos, que es presentaran al Congrés dels Diputats dilluns que ve.

Respecte a l'aprovació definitiva dels comptes, en la primera compareixença conjunta de Puigdemont i Torra davant la premsa el 2019 l'expresident català va assenyalar que no té constància que el partit postconvergent hagi canviat de posició. «A mi em consta la decisió del PDeCAT de votar que no als pressupostos», va assenyalar l'expresident, qui va afegir que el moment actual no requereix pactes pressupostaris sinó de solucionar un «conflicte polític».

«Això no va de partides pressupostàries concretes, va de drets fonamentals que s'estan violant, i especialment un de molt important que és el dret a l'autodeterminació de Catalunya, que puguem votar lliurement, i aquí no hi ha cap novetat», va dir. Va afegir que no desitja més promeses del Govern sobre inversió a Catalunya, sinó que es facin efectives.

Torra, per la seva banda, es va limitar a fer una breu introducció de la reunió i va evitar respondre si segueix considerant possible una crisi de Govern en l'Executiu autonòmic a càrrec dels pressupostos estatals i va dir: «Jo ja vaig dir tot el que havia de dir sobre aquest extrem, i a més avui [per ahir] hi ha hagut unes declaracions del vicepresident, el senyor Pere Aragonès, en què assegurava que segur que no hi hauria una crisi perquè segur que ERC i PDeCAT actuaven a l'uníson. Em remeto a les seves declaracions».