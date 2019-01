Rècord d'incendis d'habitatge al Bages i a l'Anoia els últims dos anys

Amb l'arribada de l'hivern, els Bombers de la Generalitat van engegar, com cada any, la campanya «Seguretat a la llar» per donar consells per prevenir i actuar davant d'incendis d'habitatge. I és que, amb la baixada de les temperatures, s'incrementen els focs causats per estufes, calefactors o xemeneies en mal estat.



Al Bages, els dos últims anys hi ha hagut més incendis d'edificis que mai, segons dades dels Bombers. El 2017 hi va haver 120 focs d'aquest tipus, i el 2018 s'ha tancat amb una xifra molt similar, 121. El nombre d'incendis no ha parat de pujar des de l'any 2014 (quan en van ser 96).



També l'Anoia ha estat una de les comarques on ha augmentat més la xifra d'incendis d'edificis, amb 95 casos el 2017 i 105 el 2018, quan, en canvi, el 2014, s'havien declarat 77 focs.



En el conjunt de les comarques centrals, la xifra d'incendis d'habitatges d'aquest 2018 ha estat de 368, lleugerament inferior a la que s'havia registrat al 2017, quan es va assolir el rècord (389). El 2014 hi havien hagut 326 casos, segons les mateixes dades.



Entre els consells bàsics per evitar incendis a la llar, els Bombers demanen no deixar els fogons encesos, netejar els filtres de les campanes extractores i no abocar mai aigua sobre una paella amb l'oli encès (sinó que cal tapar-la i apartar-la del fogó).



Pel que fa als aparells calefactors, cal apartar-los de materials com cortines, llençols o materials entapissats. També cal evitar eixugar roba posant-la al costat d'estufes o llars de foc.



Els Bombers també recorden que les espelmes i barres d'encens han d'estar apartats de tot material combustible, i s'han d'apagar abans d'anar a dormir. Pel que fa a les escales dels edificis, s'han de tancar sempre les portes tallafocs, per evitar que, en cas d'incendi, el fum es propagui.



Una mesura molt recomanada pels Bombers, i que encara és poc estesa, és instal·lar un detector de fum a casa, que es poden trobar per preus assequibles a moltes ferreteries. Són dispositius electrònics que, en cas que hi hagi fum, emeten una alarma acústica als ocupants de la llar. Són especialment útils si l'incendi es declara de nit i els habitants del pis dormen.