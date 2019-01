Rovira demana conjurar-se contra «el judici a la democràcia» del cas Procés

La secretària general d'ERC, Marta Rovira, va cridar ahir a «conjurar-se» contra la pròxima vista oral del cas Procés, que va remarcar que és un «judici contra la democràcia» i contra «l'independentisme».

L'executiva d'Esquerra (ERC) va celebrar ahir la seva primera reunió de l'any a Ginebra (Suïssa) al costat de Marta Rovira, que resideix a la ciutat helvètica després de fugir d'Espanya, amb l'objectiu de preparar estratègies de resposta al judici al procés que començarà d'aquí a pocs dies. En declaracions als periodistes, durant una pausa de la reunió, la dirigent d'ERC no va voler entrar a valorar si el seu partit ha de facilitar o no la tramitació dels Pressupostos Generals de l'Estat aprovats ahir en el Consell de Ministres.

Així, Rovira va centrar el seu discurs en la resposta que el sobiranisme ha de donar al judici del procés que podria començar en les pròximes setmanes al Tribunal Suprem. «Som a les portes d'un judici que identifiquem clarament contra l'1 d'octubre, contra el referèndum, contra la democràcia», va assenyalar Rovira.

«Debatem aquí com combatre aquesta repressió que pretén limitar la democràcia, els drets civils i polítics», va afegir la secretària general d'ERC, instal·lada a Ginebra des del març del 2018 per no comparèixer davant del jutge del Suprem Pablo Llarena.

Va considerar, en aquest sentit, que «serà un judici contra la independència» i que, com que afectarà aquesta «opció política», serà «un judici clarament contra la democràcia». «Per això estem avui conjurant-nos junts per defensar la democràcia i el referèndum com a instrument per decidir políticament», a més de l'«objectiu polític de construir una república», va afegir.

Rovira va advertir que no poden acceptar «com a instrument polític normalitzat una repressió» que no els permeti defensar el seu pensament polític «en termes d'igualtat amb d'altres que hi ha a l'Estat espanyol o a Catalunya».

La reunió es va celebrar per primera vegada a Ginebra per permetre la participació presencial de Rovira, qui en reunions prèvies d'ERC que havien tingut lloc a Catalunya havia intervingut per videoconferència.