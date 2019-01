Catalunya va viure ahir el dia més fred d'aquest hivern a pràcticament tot el territori, si bé en alguns indrets la temperatura va ser lleugerament més baixa dijous. Al descens acusat tant de les màximes com de les mínimes dels dos últims dies, ahir s'hi va sumar el fort vent que va bufar a diverses poblacions, la qual cosa encara va accentuar més la sensació de fred.



Les temperatures mínimes van caure ahir a la matinada d'una manera generalitzada, amb un fred considerable fins i tot fora de l'àmbit pirinenc, com és el cas dels -10,6 graus de Prades, o els -9 de Sant Pau de Segúries. També destaquen els -7,9 de Girona capital, o els -7,6 de Vic. Segons dades del Servei Meteorològic de Catalu-nya, la majoria de les capitals de comarca van baixar ahir dels zero graus, mentre que a Barcelona ciutat es va registrar una mínima de 3 graus. El vent va assolir ratxes de fins a 108 quilòmetres per hora a Portbou, 63 a Mont-roig del Camp, i gairebé 50 a la Cerdanya.



Segons fonts del Meteocat, l'any passat ja es van registrar jornades amb temperatures similars, tot i que en algunes localitats no es registraven temperatures tan baixes des del febrer de l'any 2012, com en el cas de Cunit, que ahir va registrar fins a -2,4 graus, o Orís, amb -8,3 graus.

Fred intens en 25 províncies



El fred encara es mantindrà intens aquest dissabte en 25 províncies de la Península i les Balears amb avís de risc (groc) per baixes temperatures o per fenòmens costaners, segons l'Agència Estatal de Meteorologia.



En general, pujaran a tot arreu, però ho faran especialment les les mínimes, i al quadrant nord-est peninsular. No obstant això, encara hi haurà valors significativament baixos i gelades en la major part de l'interior, i també podrien arribar a afectar zones pròximes al litoral mediterrani.