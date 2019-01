Villarejo demana comparèixer a l'Audiència per la «veritat» de què va advertir Sánchez

El comissari jubilat i ara en presó provisional José Manuel Villarejo demanarà la setmana que ve al jutge de l'Audiència Nacional José Manuel García Castellón declarar de manera voluntària sobre la «veritat» del CNI de la qual va advertir el president del Govern, Pedro Sánchez, fa tres dies en una carta oberta que va difondre, segons van informar a Europa Press fonts jurídiques.

D'aquesta manera, l'expolicia, investigat per organització criminal, extorsió, blanqueig i suborn, vol dur a terme l'avís que va donar a l'esmentat escrit de tres pàgines sobre la revelació «de manera imminent» de les suposades maniobres del cos d'intel·ligència contra jutges de l'Audiència Nacional i interessos de l'Estat perquè «deixin d'investigar» temes que afecten la institució.

Segons fonts jurídiques, Villarejo està disposat a oferir al jutge tota la informació que té sobre el que ell considera que són els motius que l'han portat a la presó perquè el magistrat després prengui les mesures que consideri oportunes. Es tractaria així d'una declaració no necessàriament vinculada a la causa per la qual se l'investiga, sinó un al·legat general sobre les raons de la guerra que en la seva opinió li té declarada el director del CNI, Félix Sanz Roldán.

En el document, al qual ha tingut accés Europa Press, Villarejo afirma que per defensar-se no té «més remei» que explicar «per què s'ha permès que s'amenaci determinats jutges de l'Audiència Nacional amb dades de la seva intimitat perquè deixin d'investigar temes que afectin el CNI» o «per què s'ha permès» a Sanz Roldán «que treballi en contra dels interessos nacionals i a favor de potències estrangeres com Veneçuela».

«O per quina raó i qui ha permès que es filtrin dades contra els nostres monarques. O fins on arriba la pròpia connexió i tutela del director del CNI respecte de la Fiscalia Anticorrupció. O per què s'ha protegit magnats mediàtics independentistes. O per què s'ha permès que a Catalunya el CNI deixés d'informar sobre qüestions transcendents com els moviments bancaris a l'estranger de determinats polítics separatistes», diu el principal investigat en el cas Tàndem a Pedro Sánchez.

En aquesta mateixa carta, l'expolicia sosté que fa tres anys es va iniciar una «campanya de premsa» contra ell, una «persecució radical», al seu parer, «instigada pel general Sanz Roldán» perquè es «va haver de sentir traït» quan no va complir la missió que li havia encomanat: «Recuperar tots els documents en poder de la princesa Corinna». Segons diu, aquests documents «afectaven greument la seguretat de l'Estat», ja que contenien gairebé «un milió de fitxes individuals amb dades personals i privades de vicis i virtuts de les personalitats més rellevants d'Espanya». Així mateix, exposa que un dels subarxius, anomenat Control de Togues, afecta de manera directa el món judicial.

Després d'assenyalar que si bé «al principi» va aconseguir gua-nyar-se la confiança de Corinna, apunta que no va poder «culminar» la seva «missió» i que Sanz Roldán va desencadenar en conseqüència un «infern» contra ell i la seva família.

«No puc fer-me responsable del risc que s'està ocasionant i s'ocasionarà a l'estabilitat de les més altes institucions d'Espanya amb la construcció d'una mena de causa general contra la meva persona basada en interpretacions mentideres i fragmentàries de peces aïllades d'informació», defensa, i afegeix: «Potser em mantinc empresonat perquè no pugui explicar la realitat dels fets tan greus que conec».

D'altra banda, la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV) estudia l'impacte que pot ocasionar en els comptes del BBVA l'espionatge dut a terme per Villarejo per encàrrec del banc per frenar l'intent d'assalt de Sacyr a l'entitat, segons van confirmar a Europa Press fonts de l'organisme. La CNMV analitza aquest espinós assumpte des d'una doble perspectiva: la relativa als riscos que pugui comportar per als comptes de l'entitat financera si es deriva alguna responsabilitat futura i la relacionada amb els seus mecanismes de seguretat i protecció de la informació. En el primer àmbit, l'organisme que presideix Sebastià Albella posa el focus en què la responsabilitat patrimonial que aquest cas pugui tenir per al banc tingui un reflex adequat en els seus comptes.

Pel que fa a la seguretat de les seves comunicacions internes, la CNMV se centra a descobrir si pogués haver-hi forats, després de conèixer-se que el llavors president de l'organisme, Manuel Conthe, i el seu vicepresident, Carlos Arenillas, van figurar entre els espiats. «Creiem que no, ja ha passat temps i els protocols i eines de ciberseguretat han millorat molt, però cal analitzar-ho», van indicar les fonts.