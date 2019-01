Unes 300 persones denuncien la precarietat a Badalona

Unes 300 persones van manifestar-se ahir a la tarda a Badalona per denunciar que «la precarietat mata». Darrere una pancarta amb aquesta frase, la marxa va recórrer els carrers de la ciutat durant més d'una hora en record de les víctimes de l'incendi mortal de fa una setmana al bloc del barri de Sant Roc. La protesta, convocada per la Plataforma d'Afectats per la Crisi i la Plataforma Sant Roc Som Badalona, va reclamar actuacions a les administracions per afrontar les situacions d'emergència habitacional i va demanar «no criminalitzar» els que les pateixen. Els manifestants eren majoritàriament veïns de la ciutat, entre els quals hi havia afectats per l'incendi.