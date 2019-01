Llibertat provisional per al pare que va apallissar el seu fill de dos mesos

El titular del jutjat de guàrdia d'Arenys de Mar va decretar ahir llibertat provisional amb mesures cautelars, comparèixer setmanalment al jutjat i retirada del passaport, al jove de 21 anys que va ser detingut com a presumpte autor d'una pallissa al seu fill, un nadó de dos mesos que està hospitalitzat.

Segons va informar el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC), el magistrat també ha imposat al progenitor la prohibició d'acostar-se al seu fill a una distància de 500 metres i li ha prohibit sortir d'Espanya.

El nadó evoluciona favorablement, ingressat a l'UCI pediàtrica de l'hospital Vall d'Hebron de Barcelona amb diverses ferides i fractures compatibles amb maltractaments.

El pare, d'origen uruguaià, està acusat d'un delicte de lesions i un altre de maltractament en l'àmbit familiar, delictes pels quals el jutge ha obert la causa.

El Síndic de Greuges, Rafael Ribó, va anunciar ahir que ha obert una investigació d'ofici per comprovar quina ha estat l'actuació de la Generalitat en aquest cas de presumptes maltractaments.

Els Mossos d'Esquadra van detenir dijous passat el pare del nadó després que l'hospital de Barcelona activés el protocol d'actuacions contra el maltractament en veure les ferides que patia el menor, que va ser portat a l'hospital per la seva mare, una jove de 18 anys.



Expedient obert

La Generalitat també ha obert un expedient per investigar l'assistència prèvia que havia rebut el nadó, ja que algunes de les ferides que tenia eren de feia diversos dies i havia estat assistit en altres centres sanitaris de la comarca del Maresme sense advertir que les lesions podrien ser per maltractaments.

El Síndic de Greuges va informar que es dirigirà a l'administració municipal, a la Direcció General d'Atenció a la Infància i l'Adolescència (DGAIA), que ja ha retirat la tutela als pares, i al departament de Salut per conèixer la intervenció de les diferents administracions implicades en la prevenció d'aquest possible cas de maltractament infantil i valorar el funcionament dels protocols de coordinació existents.

«Cal determinar en qualsevol cas si hi pot haver signes previs no detectats adequadament per part de les referides instàncies», va assenyalar Ribó.