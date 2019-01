Els Mossos fan un cordó per protegir Vox

Els Mossos d'Esquadra van desplegar ahir un cordó policial a Sitges per protegir una carpa informativa muntada per Vox davant la protesta d'un centenar de persones. Entre les persones que protestaven hi havia un grup d'uns seixanta independentistes i antifeixistes, a més de veïns del municipi de Barcelona que volien mostrar el seu rebuig a l'acte de la formació d'extrema dreta.