El PDeCAT recorda que les inversions únicament «compleixen» amb l'Estatut

El secretari d'organització del PDeCAT, Ferran Bel, va descartar ahir que les inversions per a Catalunya als Pressupostos siguin un «gest», sinó que només «compleixen» amb l'Estatut, i va reclamar al Govern espanyol una «solució política», sense haver decidit encara sobre esmenes a la totalitat. En una roda de premsa a Tortosa, Bel va destacar que el partit només s'ha decidit de moment pel «no» als Pressupostos en la votació final si no hi ha una «solució política» per a Catalu-nya, però que no hi ha encara una decisió presa sobre l'estratègia en el debat a la totalitat. Un debat que es preveu per a mitjan febrer, fet pel qual «hi ha temps» per fer les discussions internes sobre si el PDeCAT ha de facilitar o no la tramitació dels comptes, va destacar el dirigent, que representa el sector de la formació partidari de no presentar-hi una esmena a la totalitat.

Per la seva part, la Joventut Nacionalista de Catalunya va anunciar ahir que està a favor que el PDeCAT, el partit de què forma part, pugui tramitar els Pressupostos de l'Estat.