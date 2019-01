Un any de presó i una multa de 2.160 euros per llançar insults xenòfobs a un marroquí a Facebook

Un jutjat penal de Vilanova i la Geltrú ha condemnat un home a un any de presó i a una multa de 2.160 euros per escriure a Facebook insults i expressions xenòfobes contra un altre home, de nacionalitat marroquina. El condemnat va desitjar que l'altre s'ofegués en pastera de retorn al seu país i va assegurar que si fos per ell li calaria foc. També va qüestionar que fos una persona i li va dir "masclista de merda". Ho va publicar en un grup de Facebook on hi participa la dona del perjudicat. El jutjat el condemna per un delicte contra els drets fonamentals i les llibertats públiques i accepta la pena que demanava fiscalia. Considera que el condemnat va actuar amb una "motivació obertament xenòfoba" i va utilitzar expressions "vexatòries i innecessàries".

A més, remarca que el missatge es va publicar en un grup públic al qual tenia accés bona part de la població de residència del perjudicat. "Els fets revesteixen certa gravetat i manquen de justificació alguna. Considero que les expressions són gratuïtes i innecessàries", conclou el jutge.