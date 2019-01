Barcelona serà acusació contra els agressors homòfobs del Metro

L'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, va anunciar que l'Ajuntament es personarà judicialment com a acusació en la causa contra la presumpta agressió homòfoba a un jove al Metro de la ciutat durant la matinada de dissabte. Colau va explicar que s'ha posat en contacte amb el jove agredit per oferir-li el suport de l'administració municipal.

«Ha de quedar clar que a Barcelona no es tolera cap acte d'agressió ni violència i, en concret, no acceptarem mai cap acte d'homofòbia ni atemptat contra la diversitat», va afirmar l'alcaldessa, que va afegir que el consistori farà tot el que estigui a les seves mans en relació amb aquest cas.

També va afirmar que se sent molt il·lusionada per la inauguració el proper dissabte del Centre de Recursos LGTBI: «Ens situa com a ciutat referent a Europa en l'àmbit dels drets LGTBI». El consistori va signar al juny de 2018 un conveni amb membres de la Plataforma d'Entitats LGTBI de Catalunya per a la «gestió cívica» del centre, que centralitzarà tasques d'informació i assessorament.

Per altra banda, polítics, associacions, sindicats, activistes i desenes de persones anònimes van mostrar el seu suport al jove que va patir una agressió homòfoba al metro de Barcelona en una allau de solidaritat expressada a través de les xarxes socials. «Agressions com aquesta estan passant a prop de casa teva, sota idees que amenacen amb entrar a les nostres institucions. Molt bé pel noi que s'ha atrevit a denunciar. Està a les nostres mans mostrar-se igual de valents i intentar amb tota la nostra força parar aquesta bogeria», va assenyalar el director de cinema J.A. Bayona a Twitter.

Aquest missatge, com molts dels que es van difondre a la xarxa, va anar acompanyat de la fotografia del jove que va rebre cops de peu a la cara quan sortia de la parada de metro d'Urquinaona per un grup de quatre agressors, dos dels quals van ser detinguts. La imatge del seu ull esquerre completament morat i el tall sagnant a la galta ha impactat profundament els internautes.