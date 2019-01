Catorze diputats de JxCat visiten Forn, Sànchez, Rull i Turull a Lledoners

Catorze diputats del grup parlamentari de Junts per Catalunya (JxCat) són aquest matí a Lledoners per reunir-se amb Quim Forn, Jordi Sànchez, Josep Rull i Jordi Turull per darrera vegada abans que siguin traslladats a Madrid. Entre els assistents hi ha la consellera Laura Borràs, Albert Batet, Toni Morral, Imma Gallardo, Ferran Roquer, Salwa El Gharbi, Anna Erra, Teresa Pallarès, Francesc de Dalmases, Narcís Clara, Montse Macià, Aurora Madaula, Xavier Quinquillà i Josep Maria Forné. Fonts de JuntsxCat han explicat que la trobada es fa en grups –cada tres i o quatre diputats es veuran amb un dels presos-, sense vidre i s'analitzarà principalment el proper judici.