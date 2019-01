Condemna per discriminar un transsexual

?Un jutge de Barcelona ha condemnat un porter de discoteca a un any d'inhabilitació professional i a pagar una indemnització de 350 euros per danys morals per prohibir l'entrada al local a una dona transsexual perquè el seu aspecte femení no coincidia amb el seu document d'identitat d'home. La sentència considera provat que l'únic motiu pel qual el controlador va denegar l'entrada a la dona va ser perquè era transsexual