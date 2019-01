Els pressupostos de Sánchez arriben al Congrés sense els suports necessaris

La ministra d'Hisenda, Maria Jesús Montero, ha lliurat aquest dilluns a la presidenta del Congrés, Ana Pastor, una 'tablet' amb els pressupostos generals de l'Estat per al 2019, que inicien ara la seva tramitació a les Corts sense disposar encara dels suports necessaris. Els comptes incorporen una inversió en infraestructures equivalent al pes de Catalunya al PIB espanyol, en compliment de l'Addicional Tercera de l'Estatut. La ministra oferirà a les 11.30 una roda de premsa on desgranarà els comptes, també la xifra de les inversions a Catalunya. L'executiu espanyol es mostra "optimista" sobre la possibilitat d'aconseguir el suport de les formacions independentistes, que vinculen el seu 'sí' final als gestos en matèria de presos i en favor del referèndum. La primera prova de foc serà els dies 11 i 12 de febrer, quan es votaran les esmenes a la totalitat.

Montero ha defensat els comptes novament aquest dilluns en vídeo penjat a twitter on ha afirmat que els comptes han de permetre construir "un país millor" amb "una economia moderna i competitiva, amb ocupació i salaris dignes" i amb un creixement en l'Estat del benestar i en els drets dels ciutadans. Aquests, segons el govern espanyol, són uns comptes dirigits a les classes mitjanes pensats per protegir les persones vulnerables, i "pretenen donar resposta als problemes quotidians de la gent". Són, ha dit, "un punt d'inflexió a les polítiques econòmiques dels últims anys" per avançar ca a "una societat més justa".

Els pressupostos generals de l'Estat han arribat al Congrés dels Diputats sense prou suports per a la seva aprovació. Sánchez necessita els vots de les formacions que van fer possible la seva moció de censura: Podem, ERC, PDeCAT, PNB i Compromís, però de moment ERC i PDeCAT continuen vinculant el seu 'sí' al fet que l'executiu socialista faci passos respecte als presos i a l'exercici del dret d'autodeterminació. Queda per saber si permetran, abans, la seva tramitació per esgotar les possibilitats de negociació.

El passat divendres, després de l'aprovació del projecte dels pressupostos per part del Consell de Ministres, la ministra Montero es va mostrar "optimista" respecte al suport de les formacions independentistes. Segons Montero, la introducció als comptes d'un nivell d'inversions en proporció al pes de Catalunya al PIB espanyol –com marca l'Addicional Tercera de l'Estatut- hauria de ser un element "suficientment atractiu" per al seu 'sí'.

Els grups disposen ara d'un termini que expira el 8 de febrer per presentar esmenes a la totalitat. Mentrestant compareixeran al Congrés dels Diputats tot els ministres per defensar els comptes de les seves àrees. Els dies 11 i 12 de febrer tindrà lloc el ple de les esmenes a la totalitat, que culminarà amb una única votació per rebutjar o no els comptes. Si la superen, s'obrirà la tramitació de les esmenes parcials. Si no els pressupostos quedaran definitivament rebutjats.

Sánchez aspira a obtenir el suport de les mateixes formacions que ja van aprovar el 20 de desembre la senda de dèficit 2019-2021, malgrat que després la majoria absoluta del Senat la va rebutjar. Tindrà en contra com a mínim les mateixes formacions que s'hi van oposar aleshores: PP, Cs, UPN, Bildu i Foro Asturias.