El Govern demanarà 8.071 milions d'euros al Fons de Facilitat Financera

La Generalitat preveu demanar prestats aquest any al Fons de Facilitat Financera (FFF) un total de 8.071 milions d'euros. Aquestes són les declaracions que va fer ahir el conseller d'Economia i vicepresident del Govern, Pere Aragonès, que va aclarir que d'aquesta quantitat un total de 7.703 milions corresponen a venciments, 125 milions a liquidacions negatives i 243 milions se sol·liciten per cobrir el límit de dèficit autoritzat per a 2019, que és del 0,1 % del PIB català.

La Generalitat desitjava disposar d'un límit de dèficit més flexible, del 0,3%, però el veto del PP a aquest límit de dèficit l'ha deixat en el 0,1 % del PIB. En abandonar el Fons de Liquiditat Autonòmic (FLA) i passar a finançar-se des de gener mitjançant el Fons de Facilitat Financera, el control estatal sobre les finances de la Generalitat serà més lax. «Com que s'ha complert l'objectiu de deute i dèficit, i amb el període mitjà de pagament a proveïdors, les mesures de control molt més estrictes desapareixen», va assegurar el vicepresident de la Generalitat.