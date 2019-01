Intenten rescatar un nen de dos anys que va caure en un pou

Un operatiu format per efectius de diversos cossos intentaven rescatar ahir un nen de dos anys que havia caigut en un pou d'uns 150 metres de profunditat al municipi malagueny de Totalán.

Els fets van passar cap a les 2 de la tarda. El 112 va rebre un avís de la caiguda d'un menor de dos anys per un forat a la zona del Dolmen del Cerro de la Corona. Per rescatar-lo, es va activar un operatiu format per membres del Consorci de Bombers de Màlaga, de la Guàrdia Civil, incloent-hi membres de l'Equip de Rescat i Intervenció de Muntanya i del Grup d'Especialitats Subaquàtiques, de la Policia Nacional i Local, i de l'Empresa Pública d'Emergències Sanitàries. A més, es va sol·licitar l'assistència del Grup d'Intervenció Psicològica en Emergències i Desastres del Col·legi de Psicòlegs d'Andalusia i també es van desplaçar fins al lloc dels fets tècnics del centre coordinador d'Emergències 112 a Màlaga.

El diputat provincial responsable del Consorci de Bombers, Francisco Delgado Bonilla, va assenyalar la «complexitat tècnica» de les tasques de rescat.