L'Audiència Nacional tomba la querella de Vox contra la jutgessa belga que va citar Llarena

La jutgessa de l'Audiència Nacional María Tardón ha inadmès les querelles interposades per Vox i per l'Associació moviment 24DOS contra la jutgessa belga que va citar el jutge del Suprem Pablo Llarena en la demanda civil contra ell a Bèlgica i també una segona querella contra l'advocat Gonzalo Boye, l'expresident Carles Puigdemont i els exconsellers a l'estranger. Vox –que exerceix l'acusació popular a la causa del procés- s'havia querellat pels delictes de rebel·lió (i alternativament sedició), contra la pau i la independència de l'Estat, prevaricació judicial, usurpació de funcions, fals testimoni, falsedat documental i estafa processal). La jutgessa entén que la justícia espanyola no és competent per tramitar aquestes querelles, que afecten una causa oberta a Bèlgica.

El passat 28 d'agost, el partit ultradretà Vox -que exerceix acusació popular en la causa del procés- va presentar una querella contra la jutgessa belga que va citar Llarena i, dies després, va ampliar-la contra l'advocat Gonzalo Boye, Carles Puigdemont i els quatre exconsellers a l'estranger per la traducció errònia de les declaracions de Llarena que s'havien incorporat a la demanda civil contra el jutge del Suprem.

Segons Vox, la jutgessa belga, el lletrat Gonzalo Boye, l'expresident Puigdemont i els exconsellers haurien comès delictes de rebel·lió (o alternativament sedició) i contra la pau i la independència de l'Estat, falsedat documental i estafa processal, fals testimoni i prevaricació judicial.

Falta de competència



En la interlocutòria, la jutgessa descarta que la jurisdicció espanyola sigui competent per entrar a examinar l'actuació de la jutgessa belga. La magistrada aprofita per dir que, seguint el mateix argument, el jutjat belga no hauria d'entrar a "revisar" les actuacions del Tribunal Suprem.

A més, Tardón també considera que l'actuació de Puigdemont i els exconsellers en aquest cas de la demanda a Bèlgica no pot "configurar ni remotament" els supòsits necessaris per investigar-los per rebel·lió, sedició o per un delicte contra la pau i la independència de l'Estat. "Cap dels fets que se'ls atribueixen a les querelles poden tenir un encaix en alguna de les conductes objectives que castiguen els preceptes enunciats", recull la interlocutòria.

Tanmateix, la magistrada sí assenyala que existeix una "evident intenció" de Puigdemont i la resta de consellers que han impulsat la demanda civil contra Llarena de voler "desacreditar" les actuacions del jutge instructor. A més, asseguren que és una estratègia per "defugir i, en suma, defraudar els instruments i garanties que estableix l'ordenament jurídic espanyol".

Les querelles de Vox també incloïen delictes de falsedat documental o de fals testimoni per una traducció incorrecta d'unes declaracions de Llarena que els líders independentistes van incloure en la demanda civil davant la justícia belga. Tardón considera que sí hi ha "alteració de la traducció" per "tergiversar" les paraules de Llarena i que això seria competència de l'Audiència Nacional (delicte de falsedat documental).

Ara bé, reconeix que –per llei- aquests delictes només es poden perseguir a Espanya prèvia interposició d'una querella per part de l'afectat o del ministeri fiscal. En canvi, la fiscalia ja va descartar l'existència d'un "dol directe" perquè la traducció es va rectificar.