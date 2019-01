May adverteix que rebutjar el seu acord pot implicar que «no hi hagi Brexit»

La primera ministra britànica, Theresa May, ha advertit aquest dilluns que si els diputats rebutgen el seu acord amb la Unió Europea pel Brexit, hi ha el "risc" que el Regne Unit no arribi a sortir del club i hi hagi una "paràlisi" a Westminster. "L'escenari més probable és una paràlisi del parlament que suposi el risc que no hi hagi Brexit", ha dit May en un discurs. La líder britànica, que fins ara sempre s'ha mostrat contrària a fer ús de la possibilitat de retardar la sortida més enllà del 29 de març o a convocar un segon referèndum, ha advertit que hi ha diputats a Westminster que pressionen per frenar el Brexit, i que això podria causar un "dany catastròfic". La Unió Europea ha escrit una carta a Londres garantint que el pla de contingència per Irlanda, un dels esculls de les negociacions, serà "temporal", però per alguns diputats de May la missiva és insuficient.

La primera ministra britànica fa front dimarts a Westminster a una nova votació crucial pel Brexit. Els diputats han de donar suport o no a l'acord segellat amb la Unió Europea per a la sortida del club, però May no té garantida la majoria i, de fet, tant alguns membres del seu partit, així com els nord-irlandesos del DUP o l'oposició, tenen recels amb el document pactat amb Brussel·les.

Per intentar donar oxigen a May, aquest dimarts els presidents de la Comissió Europea i el Consell Europeu, Jean-Claude Juncker i Donald Tusk, li han enviat una carta garantint que qualsevol pla de contingència per evitar una frontera a Irlanda serà "temporal". Amb tot, no hi ha cap data límit per si s'arribés a implementar. Segons May, la UE ha deixat "absolutament clar que el 'backstop' no és una amenaça ni una trampa". Però per partits com el DUP irlandès, "no ha canviat res" respecte al mes de desembre, quan May va decidir retardar la votació de l'acord per intentar negociar concessions amb Brussel·les.

A més, la UE ha dit a Londres que voldria començar negociacions sobre la seva futura relació "el més aviat possible" un cop s'activés la sortida, el 29 de març.

Però dins del parlament britànic, hi ha poc consens per l'acord, i des de Brussel·les també s'estan preparant per la possibilitat que Londres demani retardar el Brexit o surti del club abruptament, sense cap acord, una perspectiva que els propis anàlisis del govern britànic i el Banc d'Anglaterra adverteixen que impactaria molt greument en l'economia.

El diari 'The Guardian' publica que la Unió Europea estaria disposada a retardar fins al juny la data de sortida si així ho demana el govern britànic. Una sentència recent del Tribunal de Justícia de la UE va assenyalar que el Regne Unit pot aturar unilateralment l'article 50 dels tractats, el que va activar per sortir del club, i que donava un termini de dos anys per la marxa.