Nancy Pelosi El retorn de l'assot dels republicans

Nancy Pelosi, de 78 anys, torna a tenir el títol de «dona més poderosa de Washington» en ser nomenada presidenta del Congrés després de 8 anys. La veterana congressista torna així al càrrec per guiar el Partit Demòcrata i «vigilar de prop» el president dels Estats Units, Donald Trump. Nancy Pelosi se situa així com la principal rival del magnat, ja que no permetrà que el Congrés financi el mur fronterer amb Mèxic.