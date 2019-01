El PDeCAT condiciona tramitar els pressupostos a una «taula pel diàleg bilateral» per trobar una «sortida política»

El PDeCAT manté per ara la negativa a aprovar els pressupostos de Sánchez. "En les actuals circumstàncies no hi pot haver ni aprovació de pressupostos ni hem de prestar-nos a la tramitació", ha dit l'expresident Carles Puigdemont des de Waterloo, on aquest dilluns s'ha reunit amb una vintena de membres de l'Executiva del partit.

Amb tot, la formació mantindrà "fins a l'últim minut" la possibilitat de canviar la seva posició i fixa com a condició per tramitar els comptes la creació d'una "taula de diàleg bilateral" per trobar una "sortida política" per a Catalunya. Això sí, ha matisat Puigdemont, la formació exigeix també que la taula compti amb una mediació o "testimoni independent" que "verifiqui que si mai hi ha un acord es complexi" i que ho denunciï si, per contra, s'incompleix.

"Els diversos governs espanyols es caracteritzen pels seus incompliments", ha argumentat l'expresident, citant com a exemple l'Estatut.