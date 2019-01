Els pressupostos de l'Estat no preveuen cap inversió al Bages, al Berguedà ni al Moianès

El projecte de llei dels Pressupostos Generals de l'Estat (PGE) per al 2019 preveu una inversió de 672.710 euros a la Catalunya Central, una xifra superior a la de l'any passat (111.000 euros), però inferior als 800.000 de fa dos anys. Cap d'ells anirà al Bages, el Berguedà, el Moianès o el Solsonès. Les partides es destinaran a la rehabilitació de la Catedral Sant Pere de Vic (581.040 euros) i a la restauració del temple (91.167). Segons es recull als PGE, els treballs de rehabilitació pressupostats des de Foment van començar el 2018 i s'allargaran fins al 2021, amb un cost de 2,2 MEUR. La restauració de la Catedral, a càrrec de la direcció general de Belles Arts del Ministeri de Cultura, s'allargarà fins al 2020 i el cost total serà de poc més de mig milió d'euros. Com ja va passar l'any passat, el projecte de llei que ha presentat aquest dilluns la ministra d'Hisenda espanyola, María Jesús Montero, no preveu cap partida concreta per a infraestructures de la Catalunya Central.

També destaca les inversions a l'A2 al tram que va de la Panadella fins a Esparraguera (Baix Llobregat). El tram de carretera no pertany exclusivament a la Catalunya Central, però passa per alguns municipis d'aquest territori. Es tracta de pobles i ciutats de l'Anoia com Jorba, Igualada, Òdena, Castellolí o el Bruc. L'objectiu de les obres és reforçar el ferm des del punt quilomètric 530 fins al 580. Les obres van començar el 2016 i s'allargaran fins al 2020 amb un pressupost total de 17,8 MEUR. Per al 2019 la previsió és executar-ne 7,3.