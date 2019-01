Sánchez rebutja reunir-se amb la plataforma d'eurodiputats pel diàleg UE-Catalunya

El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, no es reunirà amb la plataforma d'eurodiputats pel diàleg UE-Catalunya, que li havia demanat per carta la trobada aprofitant la participació de Sánchez al ple de l'Eurocambra d'aquesta setmana a Estrasburg. Segons confirmen a l'ACN fonts de la Moncloa, la reunió no es farà per manca de temps, ja que l'agenda de Sánchez -que només serà a la ciutat francesa dimecres- no ho permet. Segons l'agenda oficial, el president espanyol té previst, entre altres, reunir-se amb la delegació del PSOE al Parlament Europeu i fer una roda de premsa conjunta amb el president de la cambra, Antonio Tajani.

Les mateixes fonts indiquen que quan la plataforma va enviar la carta, l'agenda del viatge a Estrasburg ja estava "tancada". A més, expliquen, en qualsevol cas Sánchez passarà poques hores a Estrasburg, bona part dins del ple de l'Eurocambra. Fora del plenari, diuen, Sánchez sí que té previst reunir-se amb la "comunitat espanyola" a la institució, és a dir, tant amb funcionaris com amb eurodiputats de l'Estat. En aquest sentit, afegeixen, els eurodiputats catalans podran ser a la trobada si ho volen.

Per la seva banda, el president del grup que aposta pel diàleg, l'eslovè Ivo Vajgl, ha assegurat a través d'una piulada que formalment encara no han rebut resposta oficial a la seva petició de reunió. "Seria incomprensible que perdés l'oportunitat del diàleg que diu que defensa", ha avisat l'eurodiputat.

L'europarlamentari Jordi Solé, d'ERC, ha criticat que el president espanyol hagi rebutjat reunir-se amb la plataforma i ha ironitzat: "Total, per un dels conflictes polítics més delicats a la UE i que més repressió i vulneració de drets fonamentals està comportant€".

La carta

Una trentena d'eurodiputats de diversos grups polítics i països va demanar la setmana passada una reunió amb el cap de l'executiu espanyol coincidint amb la intervenció que té prevista Sánchez aquest dimecres.

En la missiva, la plataforma expressava que era "necessari" mantenir la reunió i remarcava que és de "gran importància" que Sánchez vegi que la situació a Catalunya ha suscitat "profundes preocupacions" a la UE. La carta anava signada per l'eurodiputat i exministre d'Afers Exteriors eslovè Ivo Vajgl, que és el portaveu de la plataforma creada a finals de novembre del 2017.

Membres i objectius de la plataforma

Entre els participants al grup hi ha membres del partit socialdemòcrata com la seva vicepresidenta Tanja Fajon; del liberal, com el mateix Ivo Vajgl; dels Verds, com el francès José Bové, l'eslovè Igor Soltes, la sueca Bodil Valero, l'estonià Indrek Tarand, o el belga Bart Staes, o de l'Esquerra Unitària, com els irlandesos Lynn Boylan, Martina Anderson i Matt Carthy, les italianes Barbara Spinelli i Eleonora Forenza o la francesa Marie-Pierre Vieu. També hi ha membres del grup dels conservadors i reformistes europeus, com el flamenc Mark Demesmaeker.

A banda, també hi participen els catalans Jordi Solé i Josep Maria Terricabras (ERC) i Ramon Tremosa (PDeCAT). Izaskun Bilbao (PNB) i l'exeurodiputat Josu Juaristi (Bildu) també en formen part, així com Lidia Senra (Alternativa Galega), Ana Miranda (BNG) o l'escocès Ian Hudghton.

Entre els objectius de la plataforma hi ha l'alliberament "dels polítics i líders socials que estan a la presó", la "mediació" de les institucions europees en el conflicte i l'assoliment d'un "acord negociat entre Espanya i Catalunya que hauria de concloure amb un referèndum pactat".