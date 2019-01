Troben una nova víctima entre la runa de l'edifici afectat per una explosió a París

Els bombers treballen a l´edifici on hi va haver una explosió a París

Els bombers treballen a l´edifici on hi va haver una explosió a París europa press

Els morts per l'explosió en un forn de pa a París dissabte van pujar a quatre després que els serveis d'emergències trobessin el cadàver d'una dona entre la runa. Una trentena de bombers va continuar treballant un dia després al lloc de l'explosió, que hauria estat produïda per una fuita de gas. També van morir dos bombers i la ciutadana espanyola Laura Sanz Nombela. Els serveis de rescat van treballar «a mà, aixecant pedra per pedra», mentre els gossos continuen rastrejant a la recerca de més desapareguts, va assegurar el portaveu dels bombers, Eric Moulin.

L'explosió va causar una cinquantena de ferits. Una forta olor de gas va cridar l'atenció dels veïns, que van trucar als bombers, segons testimonis recollits per la cadena BFM-TV. L'explosió va tenir lloc quan van arribar els bombers. Segons la cadena de notícies France Info, l'ona expansiva va provocar destrosses fins a cent metres a la rodona.

L'explosió va provocar greus danys materials en diversos edificis i als comerços adjacents. El portaveu dels bombers va explicar que l'immoble més afectat ha de ser reforçat de dalt a baix, i que els veïns no podran entrar als edificis propers fins que els arquitectes confirmin que no tenen danys estructurals que puguin suposar risc d'ensorrament.

Una trentena de bombers continuen mobilitzats i seguiran al carrer Trévise almenys 48 hores o potser tota la setmana. L'Ajuntament de París va assenyalar en un comunicat que de moment hi ha dotze edificis als quals no es podrà entrar, com a mínim, en les properes 48 hores. A més, diversos immobles han quedat tallats de la xarxa de subministrament d'aigua, i els vehicles no podran aparcar en aquest carrer fins a nova ordre pels riscos que caiguin vidres. «Tots els habitants han trobat una solució d'allotjament. Trenta-vuit persones que necessitaven un allotjament d'urgència han estat reubicades per la municipalitat en hotels», va assenyalar l'Alcaldia. S'ha organitzat una cèl·lula d'acollida a l'Alcaldia del IX districte de París per rebre i orientar les víctimes i s'ha posat un número de telèfon a disposició de tots els afectats.

Els familiars de la víctima espanyola van assegurar sentir-se «totalment abandonats» per l'ambaixada espanyola a la capital francesa, ja que el cadàver trigarà 10 dies a ser repatriat i el cos consular no els ha ofert ni allotjament ni ajuda psicològica.

Sanz, de 38 anys, amb tres fills i resident a Burguillos, Toledo, va viatjar a París amb el seu marit per passar un cap de setmana romàntic. Segons el pare d'ella, José Luis Sanz Gutiérrez, era la primera vegada que visitava la capital francesa. S'allotjaven en un hotel just davant del forn de pa on hi va haver l'explosió, al novè districte de París.

El pare de la víctima va denunciar que el cònsol general el va anar a recollir a l'aeroport, el va dur fins a l'hospital i tot seguit va marxar. «Estem desatesos, no hem rebut ajuda de ningú», va protestar Sanz. L'únic suport, va afirmar, ha estat el d'una parella espanyola resident a París que es va desplaçar fins a l'hospital per oferir-los casa seva.

El Consolat General espanyol a París va explicar que el cònsol adjunt es va traslladar immediatament a l'hospital tan bon punt va saber que hi havia una ciutadana espanyola ingressada. Va passar tota la tarda amb el marit, fins que li van comunicar que Sanz havia mort.

Segons el ministeri d'Exteriors, a l'explosió de París van resultar ferits dos ciutadans espanyols, un home i una dona. A més va informar que el Consolat General d'Espanya a París mantindrà «activats els seus serveis d'atenció per proporcionar l'assistència consular que sigui necessària» als ciutadans de nacionalitat espanyola i les seves famílies que s'han vist afectats.