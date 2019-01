Assassinen a punyalades l'alcalde d'una ciutat polonesa durant un concert

L'alcalde de la ciutat polonesa de Gdansk, Pawel Adamowicz, va morir per les greus ferides que va rebre després de ser apunyalat diumenge durant un concert benèfic, segons va anunciar el ministre de Sanitat, Lukasz Szumowski. Les imatges difoses per televisió mostren com un home armat va pujar a l'escenari en el qual era l'edil i li va clavar dues punyalades, una a l'abdomen i una altra a prop del cor. Adamowicz va ser atès pels serveis d'emergència al lloc dels fets i posteriorment traslladat a l'hospital amb danys en diversos òrgans.

L'agressor, de 27 anys, ha quedat sota custòdia de la Policia. Ja havia estat detingut l'any 2013 pels robatoris a quatre seus bancàries a Gdansk i va ser condemnat a cinc anys i mig de presó. Amb el seu atac a Adamowicz pretenia venjar les suposades tortures patides a la presó.

El detingut aparentment responsabilitzava el partit Plataforma Cívica (PO), que ara és a l'oposició, de la seva condemna de presó pels esmentats robatoris. Adamowicz va pertànyer a aquesta formació fins al 2015, però actualment exercia com a independent.