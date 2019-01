Bonvehí: «Ara no estem en disposició de permetre que els pressupostos es continuïn tramitant»

El president del PDeCAT, David Bonvehí, ha afirmat que el seu partit ara no està en disposició de permetre que els pressupostos es continuïn tramitant. "Hores d'ara nosaltres presentaríem esmena a la totalitat", ha afirmat en una entrevista a Rac 1, en què ha assegurat que no votaran a favor dels comptes. Bonvehí ha admès que en "circumstàncies normals" el seu partit permetria la tramitació i milloraria via esmenes uns comptes que milloren la inversió a Catalunya tot i no complir amb l'Estatut. Però en la situació actual, Bonvehí ha condicionat la seva tramitació a la constitució d'una comissió bilateral per "començar a parlar de veritat" sobre el conflicte polític. El president del PDeCAT no veu a dia d'avui que el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, tingui ganes d'abordar el conflicte.